Edoardo Donnamaria è stato censurato dal Grande Fratello Vip dopo una insinuazione “hot” con protagonisti Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, ex concorrenti della passata edizione.

Edoardo fa una insinuazione (hot) su Alessandro e Sophie

Secondo Edoardo, Sophie e Alessandro nella Casa del GF Vip avrebbero avuto dei rapporti particolarmente intimi: “Basciano si è fatto fare un…”. La regia ha censurato ma il video è stato prontamente caricato sui social (su Twitter è stato rimosso ma su TikTok è online).

I fan dei #Basciagoni, sono scesi in campo accusando Edoardo di non rispettare la privacy delle persone e di non avere altri argomenti per mantenere l’attenzione su di sé: voi cosa ne pensate?

Comunque edoardo che dice che sophie a basciano gli ha fatto un lavoro di bocca, onestamente va fatto twittare, perché lo schifoso l’ha detto sotto le telecamere.Ecco cosa vuole da antonella e perché ci torna, perché è un affamato. #GFvip #Gintonic — Bitchbye (@Bitchby34793686) October 14, 2022