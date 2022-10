Stanotte nella Casa del Grande Fratello Vip è arrivato l’attesissimo bacio tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. I due, dopo aver litigato per 24 ore, hanno deciso finalmente di confrontarsi.

Antonella si diverte a stuzzicare Edoardo facendolo “soffrire” avvicinandosi ad Antonino e, per tutta risposta, Donnamaria non comprende questo atteggiamento: “mi fa male per testare il mio interesse?”.

Durante il confronto Edoardo stava mantenendo il punto fino a quando ha ceduto ed ha baciato la Fiordelisi.

Pensi di avere dei motivi per comportarti come ti sei comportata dopo la puntata? Con te sono stato sincero al 100% e ho sbagliato perché di vede che tu non sei il tipo di persona che apprezza determinati comportamenti a quanto pare. Cos’ho fatto per meritarmi un comportamento di questo tipo? Non sono disposto a farmi trattare in questo modo.

Ti ripeto, io difficilmente mi comporto bene come mi sono comportato con te con una ragazza, ok? Non l’ho fatto per conquistarti ma perché con te mi veniva naturale. Non è che dobbiamo piacerci per forza, se tu…

A me hai cambiato le giornate qui dentro, in male e in bene. Antonella per me il tuo comportamento di oggi è vergognoso, completamente fuori di testa, tu sei matta.

Io ho un problema molto simile al tuo, quando conosco una persona ho bisogno di capire se mi posso fidare di lei. Se tu sei fatta come nelle ultime 12h io spero di stare il più lontano possibile da te. Tu oggi sei impazzita, mi hai mancato di rispetto in un modo…

Ma che reazioni speri di ottenere con un comportamento di questo tipo? Io dai 15 ai 17 anni ho vissuto l’inferno. Hai sentito le storie di Daniele e Luca? Sono più gravi di quello che è successo a me però non si allontanano di tanto, ho vissuto lontano dai miei genitori, ho vissuto in dei posti che… neanche ci voglio pensare.

Perché ho fatto delle cazzate abbastanza gravi, ho pagato troppo. Ho pagato più di quello che dovevo pagare. Hai visto il 4% di come sono fatto io. Ti posso dire una cosa? Oggi la mia preoccupazione più grande lo sai qual è stata? Di dire con questa è finita per me. Te lo dico in maniera molto più semplice, c’ho avuto paura di perderti.

Non vuoi che sto così? Al mio stato d’animo ci penso io, non sei mia madre, a quello ci penso io. Tu ti devi preoccupare di due cose: uno se ti interessa stare con me, due a comportarti come una persona che sia degna di rispetto.

Comincia a darti una regolata perché ti giuro che sto veramente al limite, la pazienza non è proprio una delle mie doti.

Non c’è niente di male ad avere un’insicurezza. Anche io nell’atteggiamento con te ho mostrato delle insicurezze ma non è che mi vergogno anzi da una parte ne vado pure fiero.

Tu ti devi preoccupare del fatto che se esageri poi tu te vai da una parte e io me ne vado dall’altra. E io penso che rovinare una cosa così carina come quella che c’è stata certe volte tra di noi, per me è una cosa proprio stupida.

Domani me lo porti te il caffè a letto, ti devi ancora far perdonare. Così mi piaci, non quando c’hai gli occhi a spillo, svegliati. Tu non sei bella quando ridi, sei bella quando sorridi. Ti voglio guardare un po’, mi eri mancata così vicina.