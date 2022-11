Due Luca al GF Vip: uno promosso e l’altro no, parla ex gieffina

Due Luca al GF Vip: Guendalina Tavassi, intervistata da Novella 2000, ha promosso e bocciato i concorrenti della Casa, ponendo l’accento su Salatino e Onestini, scopriamo cosa ha detto.

Mi piace Luca Salatino. E’ un ragazzo semplice e sincero. Caratterialmente somiglia molto a noi Tavassi. Apprezzo tanto il rapporto che ha con la ragazza Soraia. Si vede che è follemente innamorato di lei. Non vi nascondo che oltre a mio fratello, ovviamente, tifo per lui.

Guendalina ha invece bocciato la new entry:

Non mi sta piacendo Luca Onestini. Vedo uno che sa soltanto saltare e ballare. Dopo un po’ diventa monotono e noioso. Come potrei relazionarmi con una persona così priva di contenuti?

Ma non solo, la Tavassi ha anche espresso il suo giudizio sulle vippone:

Per non parlare poi di Nikita, Giaele, Antonella: troppo prese da sé stesse. Il pubblico dopo un po’ si stanca delle manie di protagonismo. In ultimo, Edoardo Donnamaria. Certamente è un bravo ragazzo, spesso simpatico, ma un tantino costruito. Dovrebbe lasciarsi andare. Il pubblico lo apprezzerebbe di più.