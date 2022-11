Guendalina Tavassi verso il GF Vip? Ecco perché è entrato solo Edoardo

Guendalina Tavassi ha svelato di essere stata ad un passo dal Grande Fratello Vip insieme ad Edoardo. Intervistata dal buon Armando Sanchez via Novella 2000, l’influencer ha raccontato il motivo del mancato ingresso.

Era il sogno più grande della sua vita. Certo, avrebbe voluto farlo insieme a me, ma è andata così. In tanti ci volevano in due al GF Vip. Solo che io non ho accettato perché dopo L’Isola non potevo restare ancora troppo lontana dai miei figli. Ho preferito evitare.

Edoardo è proprio quello che vedete in televisione. Non è un calcolatore e fa tutto quello che gli passa per la testa. Probabilmente è proprio questo che piace alla gente. Non ha niente da nascondere ed è un pregio. Edo è ironico. Prende in giro tutti. Lo fa sempre in modo educato e mai offensivo.