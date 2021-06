Secondo Santo Pirrotta, giornalista di gossip che cura una rubrica durante Ogni Mattina in onda su TV8, Tommaso Zorzi farà parte del cast di Drag Race Italia e indosserà degli abiti pazzeschi su misura per lui.

Tommaso sarà uno dei protagonisti di Drag Race Italia dove le drag queen si mettono in competizione. Lui farà parte della giuria ma mostrerà un lato molto inedito, il suo lato più eccentrico perché noi siamo abituati a vederlo ballare sui tacchi e si prepara con abiti pazzeschi. C’è una maison di moda molto importante che veste Prada che sta facendo dei vestiti esclusivi per Zorzi. Sta facendo dei vestiti esclusivi per lui, sarà una roba scoppiettante!