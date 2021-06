Tommaso Stanzani ha concluso gli esami di maturità e si è diplomato, nonostante i mesi trascorsi nella scuola del talento per partecipare ad Amici 20. Il fidanzato Tommaso Zorzi non ha partecipato ai festeggiamenti perché si trova in campagna con la mamma e la sorella ma, seppur distante, ha voluto fargli arrivare tutto il suo sostegno.

“Bravissimo amore mio!”, Tommaso Zorzi commenta Stanzani

“Bravissimo, amore mio”, con questo commento Tommaso Zorzi ha fatto pubblicamente gli auguri al fidanzato Tommaso Stanzani, fresco di diploma.

Proprio via Instagram Stanzani ha voluto ricordare il giorno dei suoi esami di maturità postando un lungo messaggio:

Devo essere onesto ritornare tra i banchi di scuola dopo diversi mesi non è stato per niente facile. Ero appena uscito da ‘Amici’ e neanche il tempo di capire cosa stesse succedendo ero di nuovo al mio banco con tre interrogazioni al giorno. Non è stato facile recuperare tutto ma per fortuna i miei genitori hanno insistito e con l’aiuto di qualche prof sono riuscito ad arrivare qui. Finalmente ho concluso un percorso iniziato 5 anni fa e riguardando indietro posso dire di essere finalmente MATURO.

Nella foto pubblicata il ballerino si mostra insieme ai genitori che lo hanno sostenuto sempre, sia a scuola che sul lavoro.

Tra i primi commenti compare anche quello del fidanzato.