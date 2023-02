Dopo le offese di Edoardo Donnamaria nei confronti di Sonia Bruganelli – alle quali l’opinionista del GF Vip, a modo suo, ha già replicato – arriva anche l’attacco di Edoardo Tavassi. Nella Casa del GF Vip, alla vigilia della nuova puntata, l’ex naufrago ha detto la sua sulla moglie di Bonolis.

L’opinionista, secondo alcuni Vipponi, sarebbe ‘rea’ di aver finora difeso a spada tratta Antonella Fiordelisi, prendendola letteralmente sotto la sua ala ed evitandole costantemente il televoto, rendendola immune.

Un atteggiamento poco gradito da Edoardo Tavassi che nelle passate ore ha voluto renderlo noto anche agli altri inquilini:

Non è neanche giusto che sempre la stessa persona venga messa immune dall’opinionista. A una certa anche la gente da casa si fa delle domande chiedendosi come funziona. Prendi chi tifa contro, fai conto. Io vedo una persona che mi sta sulle palle e non vedo l’ora che va in nomination per spendere un sacco di soldi per mandarlo a casa e quella persona non c’è mai in nomination. Per farti capire. Pure sta settimana? Da casa non sono scemi! A un certo punto…