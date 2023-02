Nei giorni scorsi Edoardo Donnamaria non ha risparmiato parole durissime nei confronti di Sonia Bruganelli. Dopo essersi riavvicinato ad Antonella Fiordelisi, proprio con lei si era sfogato replicando duramente all’opinionista. A distanza di alcuni giorni, arriva la replica della Bruganelli.

Donnamaria, Sonia Bruganelli replica agli insulti

Cosa aveva detto Donnamaria sul conto di Sonia Bruganelli? A differenza di Antonella che l’aveva definita una donna molto intelligente e comprensiva nei suoi confronti, il volto di Forum era stato decisamente meno clemente:

Bollita dai, diciamo bollita. Arrivata. Stralunata? Controcorrente per forza? Diciamo così dai, controcorrente per forza. E’ arrivata proprio dai, te lo dico io!

E quando l’influencer gli aveva fatto notare dove era arrivata nella sua carriera, Donnamaria era intervenuto ancora con una bordata non indifferente: “Quello che fa fatto? Beh, ha sposato Bonolis!”, lasciando intendere di essere arrivata dov’è solo per via del suo legame con il popolare conduttore.

E Sonia? Ovviamente non poteva non intervenire e proprio in queste ore ha lasciato intendere di essere venuta a conoscenza degli insulti di Donnamaria: “La mia autrice che mi scrive gli insulti di Donnamaria, qualora me li fossi persi. Mi dicono che manca ‘bruciata'”, ha precisato, dopo aver riportato l’elenco delle parole offensive.

E’ quasi scontato che nella prossima puntata di lunedì Edoardo debba prepararsi allo scontro con l’opinionista che certamente regalerà non poche scintille.