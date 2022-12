Il rebus sul regalo di Natale di Edoardo Donnamaria ha contribuito a mandare in crisi Antonella Fiordelisi. Oltre a dover fare i conti con il messaggio nascosto contenuto nel dono natalizio, l’influencer non ha nascosto la sua preoccupazione in vista della nomination.

Nelle passate ore Antonella si è sfogata con alcune inquiline, in particolare con la neo Vippona Dana Saber e con Sarah Altobello, ed a loro ha confidato il suo attuale stato d’animo:

La Saber, dopo aver ascoltato lo sfogo della Vippona le ha fatto notare come lei sia sicuramente molto più sensibile e romantica. Parole che avrebbe confermato Antonella, la quale ha aggiunto:

Infatti! Io dovrei essere più str*nza! Solo che non ci riesco più perchè sono troppo presa, non riesco più come prima! Io lo vedo proprio un’altra persona in questi giorni, non è più come prima! Pure come mi risponde, mi manda a quel paese, non faccio nulla e offende. Ma che gli ho fatto a sto ragazzo? Se sei nervoso per i fatti tuoi perché ti sfoghi con me?