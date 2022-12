Edoardo Donnamaria ha ricevuto un regalo particolare dalla sua famiglia. La bambolina voodoo con il cuore spezzato e la scritta “ex” correlata da una lente di ingrandimento ha fatto allertare Antonella Fiordelisi ed anche gli inquilini del Grande Fratello Vip.

Dopo avere analizzato il regalo, Edoardo Donnamaria è riuscito a risolvere il “rebus”, interpretando il messaggio che la sua famiglia gli voleva recapitare:

Sono stata un’ora con Tavassi a cercare di capire e non siamo riusciti a capire. Appena li ho messi via ho avuto il flash su una delle due parti… non è positivo. Capito che malati che sono? Pure mio padre mi ha scritto una poesia e c’è un punto… dove mi sta dicendo che è inutile chiedergli consigli.

Hanno fatto anche altri regali che non gli hanno fatto passare e mi hanno mandato in trip totale con questi regali. E’ una cosa che io avevo detto anche prima di entrare su di lei…