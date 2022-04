Oggi sono state annunciate le nomination della settima edizione dei Diversity Media Awards 2022, i premi all’inclusione per tutti quei personaggi e prodotti di intrattenimento che hanno dato spazio a tematiche di genere e identità di genere. Tra le categorie in gara anche Drag Race Italia con Tommaso Zorzi, Priscilla e Chiara Francini.

Diversity Media Awards 2022: c’è anche Drag Race con Tommaso Zorzi

Sono aperte le votazioni per i Diversity Media Awards 2022: vota chi vorresti vedere vincere agli Oscar dell’Inclusione sul sito ufficiale. La cerimonia si terrà il 24 maggio al Teatro Franco parenti e sarà trasmessa il 28 maggio su Rai 1 e RaiPlay.

Si potrà votare fino al 29 aprile sul sito degli Awards le seguenti categorie: Miglior Film, Miglior Serie tv Italiana, Miglior Serie tv Straniera, Miglior Programma TV, Miglior Programma Radio, Miglior Campagna Pubblicitaria, Personaggio dell’anno, Creator dell’anno, Miglior prodotto digital e Miglior Serie Kids.

Diversity Media Awards 2022: le categorie

Personaggio dell’anno

Maneskin

Katia Smutniak

Madame

Irma Testa

Marco Cappato

Bianca Balti

Miglior programma tv

Il Collegio, Rai2

Drag Race Italia, Discovery+

La teoria di tutte, LaF

Geo, Rai3

I fantastici – Fly2Tokyo, RaiPlay

Miglior film italiano

Maschile Singolare

PositivƏ

L’afide e la formica

Anni da cane

Creator dell’anno

Charlie Moon

Michela Grasso

Giorgia Soleri

Giulia La Marca

Pierluca Mariti

Tasnim Ali

Miglior prodotto digitale

Sio, Cos’è lo Shwa?

Vd News, Le domande indiscrete a un’asessuale

Belle di Faccia, Grassofobia e Socialità

Autistic Red Fryk Hey (Federica Giusto), Termini che non devi utilizzare per descrivermi

Colory*, Quello che a lezione di storia non ci hanno insegnato…

Miglior programma radio e podcast

Say Waaad?, Radio Deejay

New G, Spotify

Melog, Il piacere del dubbio, Radio 24

Sui Generis, Radio Popolare

Parole Nuove, OIM Italia

Miglior campagna pubblicitaria

Ciao papà!, Idealista

Know you can, Axa

Let’s be clear, Sprite

Do it together, Indesit

Merry Xmas from Tezenis, Tezenis

Miglior sede kids

Ridley Jones: la paladina del museo, Netflix

Ada la scienziata, Netflix

Paw Patrol, Viacom

Alice & Lewis, Rai Yoyo

Adventure Time, Cartoon Network

Anfibia, Disney+

Miglior serie tv straniera

It’s a sin, Starz Play

Maid, Netflix

Reservation Dogs, Star Original – Disney+

Work in progress, Now Tv – Sky

The underground railroad, Amazon Prime Video

Hawkeye, Disney+

Miglior serie tv italiana

Nudes, Rai Play

Zero, Netflix

Anna, Sky

Un professore, Rai1

Strappare lungo i bordi, Netflix

Diversity Media Awards 2022: la scelta delle categorie

I prodotti di intrattenimento e di informazione segnalati durante l’anno per essersi distinti sui temi dell’inclusione, vengono analizzati e valutati da Diversity, grazie al contributo di una commissione di esperti e docenti universitari, in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia.

Le oltre 40 le candidature tra serie e programmi TV, Radio, Film, Pubblicità, Digital, Personaggi e Influencer, sono ora al voting online: scegli chi vorresti veder vincere il 24 maggio e partecipa al Cambiamento.