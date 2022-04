Tommaso Stanzani cambia look e si rasa a zero: il commento di Zorzi fa impazzire il web

Tommaso Stanzani ha letteralmente “sconvolto” gli estimatori prendendo una “drastica” decisione: rasarsi a zero. Per questo motivo, ha condiviso un video dal parrucchiere mentre il suo nuovo look prendeva forma.

Tommaso Stanzani cambia look: il commento epico di Zorzi

Dopo avere condiviso una serie di scatti con il suo nuovo look, il fidanzato Tommaso Zorzi ha commentato facendo impazzire il web: “Chi sei e che ci fai nel mio salotto”.

“Torna!”, la romantica dedicata di Stanzani. Ed infatti, proprio Zorzi, tra il firmacopie per il suo secondo libro ed altri impegni lavorativi dopo l’ufficializzazione di altri due progetti, sta facendo il giro dell’Italia (ma per fortuna sta per rincasare).

Ma quanto sono carini questi due? Io totalmente bimba di Tommy&Tommy (serve ancora ribadirlo? Nah!).

I commenti di Twitter

Tommaso Stanzani conosciuto come il ragazzo che non passa da un’estremo all’altro #Stanzatommi pic.twitter.com/CAOcWag41z — (@_alwaystired__) April 9, 2022

Sono così felici e io sono tanto felice per loro guai a chi li tocca #tzvip #tommasostanzani pic.twitter.com/rzHNeP67Pn — (@ricciosottone) March 30, 2022