Tommaso Stanzani debutta come attore in un corto candidato ai David di Donatello: con lui un prof di Amici

Dopo la sua partecipazione ad Amici 20 in qualità di ballerino, Tommaso Stanzani non si è più fermato dando sfoggio del suo talento naturale non solo nella danza. Di recente ha lasciato tutti a bocca aperta pubblicando il suo primo singolo “Origami” dedicato al fidanzato Tommaso Zorzi. Ed ora sta per debuttare come attore.

Tommaso Stanzani in un corto con Raimondo Todaro

Proprio così: Tommaso Stanzani sarà il protagonista di un corto diretto da Silvia Longa dal titolo “Passi di danza”. Un esordio del ballerino anche nella recitazione, che lo vedrà insieme ad un altro volto del talent show che lo ha reso celebre, ovvero l’attuale insegnante di danza Raimondo Todaro.

Il cortometraggio con protagonista Stanzani narra le vicende di Leonardo, giovane introverso le cui uniche amicizie sono oltre al cane Alaska i ragazzi della scuola di danza dove insegna Todaro. La passione per la danza però, è tutt’altro che condivisa dal padre del ragazzo che decide di sospendere la retta della scuola. Questo porterà Leonardo a scappare di casa trovando rifugio nella scuola di danza, dove a ritrovarlo sarà il cane Alaska. Solo allora il padre comprenderà la grande passione del figlio decidendo di supportarlo.

Il corpo Passi di danza dall’importante tematica sociale, è candidato ai David di Donatello.

Per Tommaso Stanzani rappresenta l’ennesima dimostrazione di tutto il suo talento e della grande sensibilità nell’aver deciso di prendere parte ad un cortometraggio che si pone come obiettivo quello di sensibilizzare al rispetto verso il prossimo.

QUI il cortometraggio “Passi di Danza”