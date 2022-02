Ditonellapiaga e Rettore svelano chi le ha unite per Sanremo 2022

Durante il nuovo appuntamento di oggi con Storie Italiane, Ditonellapiaga e Rettore hanno svelato un retroscena in merito a colui che le ha unite per partecipare a Sanremo 2022 con “Chimica”.

Se è vero che siamo state unite da Amadeus e che non ci eravamo presentate insieme? È vero, sì, è vero! Amadeus ha detto ‘ma questa qui assomiglia alla mia amica Rettore’. Poi è nato tutto. È stato molto bello e molto armonico, fluido. – ha affermato Donatella – Non c’è stato niente di forzato. Anche perché ci siamo trovate bene, affettivamente insieme. Siamo diventate amiche, figlie, madri, sorelle, complici.

E per quanto riguarda l’ipotetica lite che le avrebbe viste protagoniste nel backstage prima di Sanremo 2022, Rettore ha fatto delle precisazioni:

Questo non è vero. Volevano fare…Paganini non ripete! È da ottobre che ci frequentiamo e qui a Sanremo siamo diventate proprio una cosa sola.

Nella ricerca dell’identità di questo progetto artistico, non riuscivo a trovare un nome che rispecchiasse me e la mia musica. – ha svelato a Rollingstone – Su Instagram, che per la mia generazione è una sorta di avatar della persona e della vita, cambiavo nome ogni mese, divertendomi a giocare con le assonanze. Mentre componevo le prime canzoni di questo EP, avevo scelto Ditonellapiaga e un amico mi fece notare che funzionava: così me lo sono tenuto.