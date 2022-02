La notizia del ritorno di Alex Belli nella Casa, arrivata ai Vipponi dall’esterno, non ha esaltato Delia Duran come avrebbe dovuto, almeno all’inizio. Adesso però nella donna sembra essere tornata la voglia di rivedere il marito, almeno stando all’ultima audace confessione che la sudamericana ha sganciato in queste ore.

Delia Duran e la confessione shock al GF Vip

Negli ultimi giorni, forse per ripicca, Delia si è avvicinata sempre di più ad Antonio Medugno. A Nathaly Caldonazzo, la Duran non ha nascosto un certo interesse nei suoi confronti. Ma come la mettiamo con Alex Belli, prossimo al suo ritorno al GF Vip?

Antonio nel frattempo rischia di uscire dalla Casa del GF Vip ma su questo punto Delia sembra non essere affatto preoccupata tanto da tranquillizzare il napoletano asserendo che a suo dire non sarà lui, tra i tre in nomination, a dover lasciare la spiatissima Casa. Poi, all’improvviso, ecco la confessione shock sussurrata all’orecchio di Medugno ma prontamente ripresa dagli utenti di Twitter: “Ho una voglia matta di sc*pare con te”.

Sorpreso e imbarazzato, Antonio ha domandato: “Con me?”. La replica di Delia non si è fatta attendere: “Con te… e con Alex”. A questo punto Medugno ha controbattuto: “Se ti hanno sentito lunedì ci facciamo le risate”. “Dai, ma stiamo sdrammatizzando!”, ha chiosato la moglie di Alex. (QUI il video)

Cosa accadrà con l’ingresso del marito? Le prossime settimane nella Casa potrebbero rivelarsi… bollenti!