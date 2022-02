Non solo Soleil ma anche Davide Silvestri ha parlato a lungo di Alex Belli esprimendo tutta la sua delusione nei confronti dell’ex Vippone che si accinge a fare ritorno al Grande Fratello Vip. Soleil durante una loro recente conversazione ha ammesso: “L’ho sempre difeso ma in realtà ultimamente sta giocando troppo anche in modo banale e poco positivo, quindi anche meno…”.

Davide Silvestri: cosa pensa di Alex Belli

Ma non è stata la sola a parlare di negatività rispetto all’atteggiamento assunto da Alex Belli anche dopo la sua uscita dalla Casa del GF Vip. Davide Silvestri si è domandato cosa avrebbe fatto lui a parti inverse, aggiungendo:

Quell’Alex che c’era all’inizio è veramente un mio amico ed è quella persona che vorrei ancora vedere, l’altra parte no, quindi penso: dentro qua ti stringo la mano e ti dico non mi piace però bravo. Ma se dovessi pensare fuori direi: può essere mio amico? Non lo so, valuto. Però a me è bastata una cosa importante su cui mi voglio basare qua dentro, ovvero l’istinto. Ad un certo punto dal fatto di essere al top di lui ho sentito una negatività, una oscurità, una roba brutta addosso che mi veniva da mandarvi a quel paese a tutti e due ma non l’ho fatto perché eravate miei due amici. Altrimenti con me avevate già chiuso entrambi. Quella roba brutta però mi è rimasta qua, non mi è passata […] Ad un certo punto ho visto venir meno un’amicizia piuttosto che lo show. Lì c’è la delusione. Per quello ti dico, una persona del genere può essere mia amica fuori? Non lo so.

Chiacchierando ancora con Soleil, i due amici hanno messo in dubbio anche il coinvolgimento di Delia Duran in tutto il teatrino messo in atto da Alex:

Io ancora non riesco a credere che lei non sappia, che lei non sia… Da una parte la vedo veramente un po’ scioccata su certe cose.

Anche Davide ha evidenziato qualche dubbio aggiungendo: “Anche io non ci credo totalmente”.