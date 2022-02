Manila Nazzaro, al termine della diretta del Grande fratello Vip, ha attaccato Soleil Sorge, rea di prendere in giro Delia Duran chiamandola “Dolores” anche quando discute con Alex Belli: “La percul* mentre è arrabbiata…”.

Soleil presa di mira da Alex, Delia e Manila: “Non ha rispetto per le donne!”

Pronto l’intervento del man della factory che ha svelato un retroscena: “Per diritto di cronaca, voi non lo sapete, dopo questa roba qua sono andato da lei dicendole di non permettersi mai più e di avere rispetto. Le ho detto: ‘Ti prego, se sei veramente mia amica non inserire mai più in una chiave ironica perché stavamo discutendo di una roba dove, tra l’altro, c’entri pure tu’. Qualunque cosa essa sia non deve permettersi mai di dire queste parole”.

Delia, rivolgendosi a Manila, ha concluso con una battuta: “Posso dirti? Che grande amica che hai! – poi ha aggiunto – Lei non ha rispetto per le donne qui dentro. Io ho anche conosciuto la bella parte di Soleil però possiamo dirlo… vivendola 24 ore su 24. Quella cosa bella che lei ha svanisce come il fatto che vuole fare sempre la primadonna”.

La Nazzaro ha concluso:

Ho tentato veramente di capirla in tutte le maniere ed i modi.