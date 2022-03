Delia Duran, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, ha affermato di aver voglia di tornare (assolutamente) insieme ad Alex Belli. Terminata la puntata però, la chiacchierata con Barù ha aperto altri risvolti…

Sai perché ho dato un limite a tutto? Perché io ho detto: ‘vaffancul*, io mi amo’. Posso avere qualsiasi uomo nella mia vita per cui sono arrivata ad un certo punto che non mi devo sottovalutare. Se un domani succede qualcosa con lui e non staremo più insieme perché il destino ha voluto così non è che la vita finisce.

Per me prima era così perché lo amo e volevo lottare. Adesso io ho superato questa cosa. Se lui adesso c’è o non c’è… è indifferente.