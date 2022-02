A distanza di una settimana, ieri ha fatto ritorno il Grande Fratello Vip con la sua 40esima puntata come sempre ricca di emozioni e colpi di scena. Il televoto questa volta era stato aperto per decretare il primo finalista dell’edizione. In nomination c’erano quattro nomi: Delia Duran, Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli.

Primo finalista Grande Fratello Vip: Delia Duran

I Vipponi in nomination hanno tutti sperato che non fosse Delia Duran la prima finalista del Grande Fratello Vip, essendo l’ultima arrivata tra i quattro, ma alla fine è stato il pubblico a decidere.

Il primo concorrente escluso dalla possibilità di arrivare (per il momento) il finale è stata Manila, seguita da Katia Ricciarelli. Davide e Delia sono stati quindi invitati a raggiungere lo studio e qui la Duran è stata decretata prima finalista dell’edizione.

Ecco quali sono le percentuali: Delia con il 36% dei voti, Davide con il 33%, Manila con il 27% e Katia con appena il 4%.

Il pubblico ha deciso che il primo VIP finalista di questa edizione di #GFVIP è… DELIA!

I nominati della puntata

Al momento delle nomination, i Vipponi immuni sono stati Katia, Barù e Jessica, preferiti dai coinquilini mentre Soleil e Nathaly sono state scelte da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Ecco come si sono svolte le nomination:

Davide ha nominato Antonio

Manila ha nominato Kabir

Alessandro ha nominato Antonio

Miriana ha nominato Kabir

Kabir ha nominato Alessandro

Lulù ha nominato Kabir

Gianluca ha nominato Antonio

Sophie ha nominato Antonio

Antonio ha nominato Sophie

In confessionale, Delia ha nominato Gianluca; Soleil ha nominato Manila; Nathaly ha nominato Davide; Katia ha nominato Giucas; Jessica ha nominato Gianluca e Barù ha nominato Antonio.

A finire al televoto sono stati Antonio, Gianluca e Kabir.