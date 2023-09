Niente Daytime per il Grande Fratello: ecco le pillole in onda sulle tre reti Mediaset

Il Daytime del Grande Fratello non esiste più, non in questa edizione almeno. La nuova strategia di Mediaset è quella di distribuire “pillole” di reality in tutte le tre reti principali ad orari differenti.

Sparisce il Daytime del Grande Fratello: arrivano le pillole, ecco il motivo

L’idea è quella di garantire massima visibilità al reality show distribuendo frammenti sulle tre reti generaliste di Mediaset.

In questo modo, il Grande Fratello ha ampliato la sua presenza su Italia1 e ha debuttato anche su Rete 4. Questa mossa mira a catturare sia il pubblico giovane adulto di Italia1 che quello più maturo dell’altra rete.

L’obiettivo è quello di sostenere e supportare l’edizione del reality show, che al momento non ha ancora ottenuto il successo sperato.

Ecco dove sarà possibile vedere le dinamiche del Grande Fratello sulle reti generaliste Mediaset

– da lunedì a venerdì –

su Canale 5: alle 10.57 e alle 13.40

su Italia 1: alle 12.20, alle 13.00 e alle 18.15

su Rete4: alle 11.50 e alle 18.50

– sabato e domenica –

su Italia 1: alle 12.20 e alle 18.15

su Rete4: alle 11.50 e alle 18.50

Cosa ne pensate di questa nuova idea?