La vita privata di Beatrice Luzzi è sempre rimasta molto riservata. Della concorrente del Grande Fratello però, sappiamo che ha due figli, nati dal rapporto con l’ex compagno Alessandro ed ai quali ha anche dedicato il libro dal titolo: “Mi è nata una famiglia”.

Figli di Beatrice Luzzi, chi sono: avuti dall’ex Alessandro, “padre giusto ma non mio partner”

In passato Beatrice Luzzi ha parlato molto raramente dei suoi figli, anche se in una vecchia intervista rilasciata a Grand Hotel aveva dichiarato in merito:

Eva Bonelli mi manca, anche se lei era molto differente rispetto a me. Ma perdendo lei ho trovato quello che cercavo: l’amore di una famiglia, dei figli, di un marito meraviglioso. Intanto continuo a recitare in teatro e realizzando documentari e corti, aspettando qualche proposta dalla tv.

Tuttavia, da almeno tre anni la relazione con il compagno Alessandro si è conclusa. Dei figli e dell’ex partner l’attrice ha ampiamente parlato anche nel corso della sua permanenza nella spiatissima Casa del Grande Fratello.

Ecco cosa ha raccontato ai suoi compagni di avventura:

Io sono stata single – anche se ho avuto mille fidanzati – fino a 37 anni, ma quando ho conosciuto Alessandro, il padre dei miei figli, ho sentito immediatamente che era il padre dei miei figli. Senza paura. E anche lui che aveva 39 anni e che fino a quel momento non aveva pensato minimamente di fare il padre, anche lui ha sentito… infatti noi siamo stati subito genitori. Io dopo pochi mesi ero già incinta. E tuttora siamo genitori. Non siamo più coppia ma siamo genitori al 100%, facciamo famiglia, facciamo tutte le cose. Lui viene tutti i giorni, fa la spesa, porta i ragazzi a fare sport, andiamo il weekend insieme, però abita in un’altra casa da tre anni.

Parlando ancora dell’ex compagno, lo ha considerato un ottimo padre, ma forse non un compagno giusto:

Devo dire che nonostante tutti i problemi, i difetti, le litigate, io rifarei i figli con lui perché era il padre giusto per i miei figli, che non vuol dire che era il mio partner giusto.

Rispondendo alle curiosità di Claudio, infine, la Luzzi ha commentato rispetto al futuro rapporto con l’ex compagno:

Adesso non c’è niente da recuperare, potrebbe essere eh? Però è senza confini, non bisogna darsi troppe strutture, troppe definizioni, l’importante è l’energia. Noi ci stavamo incartando, e soprattutto stavamo facendo male ai figli, per questo ho preso questa decisione che tra l’altro ero disoccupata e senza un uomo, quindi è stata una decisione molto coraggiosa.

Il linguaggio dei segni per i figli

Beatrice Luzzi, nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello, ha utilizzato la lingua dei segni per lanciare un messaggio ai figli tranquillizzandoli dopo le ultime dinamiche (particolarmente accese) avvenute in Casa.

Beatrice Luzzi con la lingua dei segni ha comunicato ai suoi figli che lei sta bene e non devono preoccuparsi. Secondo gli affidabili account di Twitter, pare che uno dei due abbia qualche problema con l’udito.

Ecco il VIDEO.