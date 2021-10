Dayane Mello continua a subire delle ingiustizie a La Fazenda, il reality show brasiliano che la vede protagonista ormai da oltre un mese e mezzo.

Dopo essere stata molestata da Nego do Borel, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata vittima di episodi di bifobia, diffusione di notizie false (alcune arrivate pure dall’Italia) ed ora di bullismo.

Dayane, infatti, secondo le segnalazioni dei nostri preziosi amici di Twitter, sarebbe stata vittima di offese e prese in giro da parte degli altri concorrenti de La Fazenda che avrebbero fatto il verso dell’asino alla sua vista.

Coloro che la amano e sostengono davvero, senza alcun livore personale e sete di vendetta, stanno cercando di diffondere video e messaggi in suo favore, nella speranza che la situazione venga evidenziata nel miglior modo possibile.

Lo staff di Dayane Mello, quindi, ha diffuso una nuova nota ufficiale condannando il bullismo:

Il bullismo è un fenomeno sociale e, come evidenziato ieri, Dayane ha iniziato a rendersi conto. Il Bullismo, non è uno scherzo, non è intrattenimento. Il bullismo è un crimine.

Personalmente spero che coloro che hanno popolarità ed attenzione mediatica, possano diffondere questo messaggio tralasciando (una volta per tutte) livori personali e presunte inchieste da investigatori del Twitter.

La storia di Dayane merita rispetto.

Per non farci mancare nulla in quella fattoria di merda alcuni partecipanti stanno prendendo,da giorni, in giro Dayane per i suoi denti, imitandola facendo versi, Dayane gia se né accorta. pic.twitter.com/lJjFasdm3G

— peach_v🎃🦋 (@peach_v__) October 30, 2021