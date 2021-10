“Non ero pronta dopo il GF Vip”: il crollo di Dayane Mello alla Fazenda

Per Dayane Mello sarebbe giunto il momento di crollo nel reality A Fazenda che la vede protagonista. Ai suoi compagni di avventura, l’ex concorrente della passata edizione del GF Vip ha confidato di stare vivendo un momento di fragilità svelando di sentirsi sotto attacco sin dal suo primo giorno.

Dayane Mello e il momento di fragilità alla Fazenda

Dayane Mello è intenzionata a mollare? Nel confidare il suo attuale stato d’animo la modella si è lasciata andare ad uno sfogo dal quale sarebbe emersa tutta la sua fragilità del momento e che i suoi fan hanno imparato a conoscere anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

La Mello si è sfogata con la sua compagna di avventura, Valentina Francavilla, spiegando di stare vivendo un periodo difficile della sua vita durante il quale, forse, partecipare ad un altro reality dopo sei mesi trascorsi nella Casa del GF Vip non è stato per lei di grande aiuto:

Non so se ero pronta per fare un altro reality show dopo il Grande Fratello Vip. Mi sento molto fragile in questo momento.

Dayane ha trovato la piena comprensione da parte dell’attrice:

Quando sono arrivata mi sentivo sola. Nessuno mi ha accolto. Mi sentivo triste. L’unica che mi ha teso una mano sei stata tu. Tu mi sei stata vicino e mi hai fatto sentire la benvenuta.

Dopo aver asserito di essersi sentita presa di mira sin dal primo giorno, Dayane ha proseguito, riferendosi al concorrente Bil Araújo:

Ho sentito Bil dire che domani è guerra. Guarda la mentalità di questa persona. Pensa che questo sia un campo di battaglia anziché un gioco. È davvero un idiota! Sono un bersaglio dalla prima settimana. Non ce la faccio più, sta diventando insopportabile, è una provocazione continua. Prima lo facevano di nascosto, ora lo fanno apertamente. C’è un atmosfera davvero pesante.

Dayane Mello alla Fazenda è stata vittima di molestie e di un presunto abuso da parte di Nego do Borel, concorrente poi squalificato. La modella non è mai stata messa al corrente di quanto accaduto e non ricorderebbe le presunte violenze subite.