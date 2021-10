Soleil Sorge ha parlato di Dayane Mello dopo aver guardato la sua fotografia tra le pareti del Grande Fratello Vip. Le due sono molto amiche e, proprio per questo motivo, l’italo americana si è anche domandata come l’amica starà vivendo La Fazenda.

Soleil Sorge parla di Dayane Mello: “Chissà come sta…”

Dayane meritava di vincere il GF Vip, non solo per quanto ha dato al programma ma proprio per quanto è forte proprio come persona, come donna a prescindere. E nella vita reale è ancora più forte. La foto che vedi di più da lontano è quella di Dayane… Bella cicci, è in una fattoria in Brasile a fare questa esperienza… chissà come sta adesso.

La connessione tra Dayane Mello e Soleil Sorge si è sempre percepita ed è davvero bellissima e profonda.

