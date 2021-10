Le Iene in Brasile per Dayane Mello, parla l’avvocato: “Come se fosse in prigione” – VIDEO

Le Iene sono intervenute sul caso legato a Dayane Mello, concorrente de La Fazenda in Brasile che è stata molestata da Nego do Borel, cantante successivamente squalificato dal reality show proprio dopo queste accuse.

Le Iene in Brasile per Dayane Mello

Roberta Rei è volata in Brasile cercando di parlare con Dayane Mello. L’inviata non è riuscita ad avvicinare la concorrente de La Fazenda ma ha parlato con il suo avvocato che ha evidenziato la possibilità di poter pagare una penale molto alta per farla uscire dal reality show: “È come se fosse in prigione”.

L’inviata de Le Iene ha cercato di parlare pure con Nego do Borel ma non è riuscita ad avvicinarlo.

Con enorme dispiace, ho notato che il servizio andato in onda non ha aggiunto molto di ciò che sapevamo già da tempo per merito della diffusione online di news e video da parte dei fan della modella.

Anzi, purtroppo sono stati dimenticati pure alcuni dettagli importanti come il lancio del secchio di Nego do Borel di fronte al primo rifiuto di Dayane Mello.

Prendiamo il “buono” di questa faccenda: la diffusione anche in TV con un focus dedicato.

Per il resto, personalmente, non ho apprezzato il “quadro” che si è fatto in apertura di Dayane Mello e, per chi non l’ha seguita al Grande Fratello Vip, farà fatica a capirci qualcosa.

Ma il mio commento personale, amici, questa volta ho veramente bisogno di lasciarlo per me.

Eccovi il VIDEO del servizio.