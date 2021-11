Davide Silvestri cambia idea su Aldo Montano? E’ quanto emerso nel corso di una conversazione tra i due Vipponi durante un aperitivo alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello Vip. Che sia la nascita di una amicizia?

I due Vipponi hanno intrapreso una conversazione nel corso della quale hanno svelato dei retroscena sui loro caratteri. Davide, in particolare, ha spiegato:

Io sono così come mi hai visto, in tutte le sfaccettature. Sono competitivo, se mi incaz*o mi incaz*o, se ho da dirti una roba e ce l’ho con te, ce l’ho con te, se rido, rido. Non faccio finta. Se uno mi fai incaz*are mica sono scemo. Non mi sembra che anche qui dentro io mi sia mai nascosto, con nessuno. Io contro tutti, con tutti e con nessuno. Ci sono persone che mi fanno stare bene e mi fanno stare felice, ma se non mi torna qualcosa la dico immediatamente

Davide ha poi ammesso come le cose siano cambiate in positivo anche nei suoi confronti ed in merito ha svelato di averne parlato anche in confessionale:

Ho detto in confessionale che ultimamente ho vissuto dei bei momenti con te. Mi ha fatto molto piacere. A loro non ho detto niente di male eh? Invece ultimamente sono contento che bastano pochi gesti ed ho capito tutto. Non mi sembrano belle parole… Ho proprio detto ‘quando è uscita la mia fidanzata e Aldo Montano è venuto ad abbracciarmi ho capito e lì è cambiato tutto per me ed il pensiero che ho di lui’.

I due hanno concluso con un abbraccio,. consacrando in questo modo l’inizio di una amicizia. Come la prenderà Alex Belli?