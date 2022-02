Nel corso della serata di ieri dedicata alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, è andato in scena un confronto tra Davide Silvestri e Soleil Sorge. L’amicizia tra i due Vipponi, ormai, è arrivata ai ferri corti ed anche ieri sera è arrivata l’ennesima conferma.

Davide Silvestri contro Soleil Sorge

Davide, in particolare, ha rinfacciato a Soleil come per colpa sua e di Alex Belli non abbia potuto approfondire la conoscenza con Aldo Montano preferendo difenderla dagli attacchi. Una mancanza di cui oggi l’attore sarebbe molto pentito.

“Sai come ti ho difeso? Non attaccandoti!”, ha replicato all’influencer che gli domandava in che modo sarebbe stata difesa da lui. Al momento delle nomination, Soleil ha nominato proprio Davide che nella notte si è poi sfogato con le sorelle Selassié, come riporta Biccy.it:

Lei è stata l’unica a nominarmi. Io non l’ho mai nominata. Però non mi prendi in giro così! Io mi sento tradito e ferito.

L’attore ha ammesso di non credere più a ciò che fa ed ha proseguito: