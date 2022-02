Jessica Selassiè ha chiesto alla sua famiglia di diffidare Nathaly Caldonazzo (dopo la frase shock pronunciata nella Casa del Grande Fratello Vip) ed anche Katia Ricciarelli.

Jessica Selassiè diffida Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo?

In zona nomination Jessica ha comunicato la sua decisione nei confronti di Nathaly: “Ha detto delle cose profondamente razziste e per questo chiedo alla mia famiglia di far partire una diffida nei suoi confronti in modo che non possa più offenderci”.

Dopo la puntata la Selassiè ha proseguito con il suo sfogo: “Ha detto frasi gravissime…”, aggiungendo che anche Katia Ricciarelli verrà diffidata:

La diffida la farò partire pure di lei… chiederò ai miei genitori di farlo al più presto perché non voglio che parli di me.

Baru “Io l’ho detto in confessionale, se non escono queste frasi io me ne vado” #jessvip #jeru — ZAUDITÙ INSEGNAMI LA VITA (@_napoliterramia) February 25, 2022

Dave e Barù che danno consigli a Jess 🤏🏼 #jeru pic.twitter.com/IqrQ3PDqhu — rossella🤺 (@unagiaslifes) February 25, 2022