Daniele tra Oriana e Nicole Murgia, è scontro: “Non mi fido di nessuna”

Quello che è successo nella Casa del GF Vip durante la notte ha del surreale. Quasi tutti i Vipponi sono stati coinvolti in almeno una lite ed anche Daniele Dal Moro è stato uno dei protagonisti della tumultuosa serata.

Daniele Dal Moro anche contro Nicole

L’ex tronista avrebbe tirato fuori tutta la sua ira non solo nei confronti di Oriana – per il doppio palo che gli ha rifilato – ma anche verso Nicole Murgia, ‘rea’ di essersi messa in mezzo proprio mentre lui stava per lasciarsi andare con la venezuelana.

Ovviamente, oltre a discutere con Oriana, Daniele ha battibeccato anche con Nicole:

Se Wilma viene a dirmi una cosa – che invece è una persona di cui mi fido – io ci credo, fino a prova contraria.

Dal Moro non riesce a fidarsi di nessuna delle due ragazze e lo ha ribadito anche ieri sera alla Murgia:

E’ inutile che continui a raccontarmi cose di cui non mi importa perché io non mi fido. Perché siccome in mezzo a questa cosa c’è Oriana che è una persona di cui non ci si può fidare, io non mi fido a priori, ma con te non ho niente. Basta continuare a spiegarmi perché io non mi fido.

Tutto ciò sarebbe nato dopo che Oriana avrebbe suggerito a Nicole, al termine di un gioco organizzato dal GF Vip, di passare la notte con Daniele. Alla fine di mille discussioni però, Dal Moro avrebbe detto di non fidarsi neppure di Nicole e di voler dormire da solo.

Daniele ha appena detto che non si fida ne di Oriana ne di Nicole e lui dorme dove gli pare 😎 bravo 👏👏👏 — NikitaWild@Nikitaforever (@WildLukita) December 29, 2022

Daniele ora dice che ha evitato Nicole per 2 giorni solo perché sta vicino a Oriana, asilo Mariuccia!

E ha anche il coraggio barbaro di chiamare immaturi gli altri? Darling il clown se solo tu#GFvip — Pat (@J_Pat__) December 29, 2022

Daniele che chiama Nicole per dargli ragione e Nicole finisce con confermare la versione di Oriana💀💀

dani sta superando il record delle figure di M in una giornata #gfvip

pic.twitter.com/9vXk4tapno — Amilia (@amelia158815) December 30, 2022