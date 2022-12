Bruttissima pagina di televisione quella di oggi pomeriggio. Daniele Dal Moro ha litigato con Oriana Marzoli (come vi avevamo già raccontato) ma ha proseguito il suo duro sfogo lasciandosi andare ad esternazioni sgradevoli, misogine e di cattivissimo gusto.

Mi hai veramente cagat* il cazz*. Ti giuro che dico tutto ciò che so su di te e Antonino, ti giuro. Se sento un’altra stronz*ta… vai a dire le cazzate su chi vuoi ma non su di me. Tu fai quel cazz* che vuoi ma non dire stronz*te su di me.

Se io voglio una ragazza ci provo. Ma io con te non ci provo perché non ti voglio. E sai perché? Non perché non ci sia attrazione oppure tu sia una brutta ragazza ma perché non mi piace come sei, non so in che lingua dirtelo. Non venire a dirmi che sei tu che non mi vuoi.

Anche se mi saltassi addosso ti darei una pedata in cul*, te l’assicuro. Una fatta come te non la voglio nella mia via.