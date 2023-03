Alfonso Signorini ogni mercoledì risponde alle lettere dei lettori di Chi Magazine e, nella maggior parte dei casi, l’argomento principale è il Grande Fratello Vip. Questa volta si parla proprio di Daniele Dal Moro e il suo modo di trattare Oriana Marzoli.

Secondo una lettrice di Chi Magazine, Daniele Dal Moro dovrebbe essere ammonito esattamente come è accaduto a Edoardo Donnamaria, squalificato dal gioco per aver trattato male Antonella Fiordelisi.

Ecco la lettera in questione:

Egregio direttore, ho apprezzato molto i suoi discorsi durante le dirette di questa edizione del Grande fratello Vip per fare comprendere ai concorrenti che esistono limiti che non possono essere superati, nelle azioni così come nel linguaggio. Quello che auspico, anzi mi auguro, è che si applichi la medesima giusta severità a tutti.

Mi spiego. La sera stessa dell’uscita per squalifica di Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro urla senza controllo contro la signora Marzoli: ma Dal Moro aveva ascoltato le sue parole durante la trasmissione?

Il giorno dopo il “povero” Daniele confessa che si sente addirittura oppresso dal “veemente” desiderio della signora Marzoli e prosegue rivelando particolari intimi della ragazza, senza rispetto, nella maniera più volgare e cattiva.

Spero davvero che nella puntata di lunedì anche il signor Dal Moro verrà ammonito.

Sono quasi sollevata che Oriana Marzoli sia finalista e non mi meraviglia che goda di tanto seguito tra il pubblico. Sono convinta che molte femministe, come me, la sostengono.

Lo dico mentre ascolto Daniele ribadire per la milionesima volta di essere preso in giro da Oriana.

Qual è la sua colpa? È una donna libera, franca, esuberante, simpatica, sensibile (eh sì, non è una qualità esclusiva del signor Dal Moro) forte, bella… Un po’ troppo per non turbare l’orgoglio maschile, o meglio, l’ego smisurato di Daniele…

Oriana Marzoli, al di là del linguaggio a volte sopra le righe e della sua disarmante franchezza, è stata la sorpresa più bella di questo Gf Vip. Continuerò a sostenerla e spero di cuore nella sua vittoria.