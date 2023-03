Daniele Dal Moro potrebbe abbandonare il Grande Fratello Vip. Il concorrente della Casa più spiata d’Italia, confidandosi con Oriana Marzoli ha svelato (o quasi) cosa gli sta accadendo.

Non so bene. Sì, mi sento male… Mal di testa? Ma che mal di testa Oriana… io quando sto male sto male davvero non per finta. Non sto qui a spiegarti cosa anche perché non devo farlo. Oriana se sto più male di così mi hanno detto che mi fanno lasciare il gioco… ok? Basta.

Non posso dirti che cosa ho, se sto più male di cose mi hanno detto che mi fanno lasciare il gioco. Fuori ciò che faccio nella vita è una scelta mia mentre qua dentro la responsabilità è di altri.