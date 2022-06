Che Damiano David, leader dei Maneskin, sia molto disponibile con gli estimatori è cosa risaputa. Ecco perché, quando una fan ha parlato di una “probabile” occhiataccia dal palcoscenico, tutti sono rimasti basiti.

Secondo il racconto di una fan presente al concerto dei Maneskin, Damiano alla vista del suo cartellone con scritto: “Sono stata Coraline per 7 anni. Ora grazie anche a voi sono di nuovo Alice”, le avrebbe lanciato un’occhiataccia.

Per questo motivo, dopo il concerto la fan ha prima scritto “delusissima” e poi ha spiegato la questione su Twitter:

Sono la ragazza col cartellone di Coraline, so bene che l’hai letto… volevo chiederti scusa se ti ho ferito in qualche modo visto la tua reazione brusca. Forse ho avuto aspettative troppo alte ma sono uscita dall’ospedale apposta per voi e che ne so, un saluto, un cenno, me lo aspettavo. Però mi rendo conto che hai scritto sta canzone per Giorgia e che le nostre patologie sono molto diverse. Scusa Damiano se ti ho ferita… davvero. Però siete stati fenomenali, davvero bravissimi! Grazie.