Frizioni in corso tra i Maneskin e Damiano David per via di Giorgia Soleri? L’indiscrezione

Secondo Dagospia ci sarebbe “maretta” tra Damiano David ed il resto dei Maneskin per “colpa” della fidanzata Giorgia Soleri che, proprio recentemente, ha pubblicato un libro di poesie intitolato “La signorina nessuno”.

Maretta tra Damiano David e i Maneskin per via di Giorgia Soleri?

Pare che la sovraesposizione di Giorgia Soleri fidanzata di Damiano, leader dei Maneskin, non sia molto gradita dagli altri componenti del gruppo. La malattia, le foto piccanti e ora il tour di presentazione del suo libro di poesie “La Signorina Nessuno”. Ospite di Serena Bortone, pareva già un personaggio navigato…

Personalmente, non me ne vogliano gli amici di Dagospia di cui mi fido quasi sempre, non credo che questa cosa possa essere veritiera.

Damiano David e Giorgia Soleri sono una coppia che si sostiene in maniera forte e pubblica anche per i temi trattati dalla modella, sempre degni di un posto in prima fila (vulvodinia e neuropatia del pudendo).

Proprio in funzione di questo, tutti i temi che ruotano attorno a Damiano e Giorgia, lavorativamente parlando, mi sembrano argomenti che il resto dei Maneskin potrebbe supportare appieno: voi che ne pensate?

Ma io dico chiamate Giorgia Soleri a presentare il suo libro e per tre quarti delle domande le chiedete del successo di Damiano, importante per carità ma magari vorrebbe parlare dei propri successi. Si batte per cose rilevanti e non è giusto ricollegarla solo a lui. — vero🔮 carola puddu bad era (@hlparmaham) May 12, 2022

Per la prima volta il vincitore della precedente edizione dell’#Eurovision coincide con l’ospite internazionale.

Il successo conquistato dai #Maneskin è incredibile, tant’è che sono la band più richiesta al mondo.#Eurovision #Eurovision2022 #ESCITA #ESC2022 pic.twitter.com/ajlNvAfkG2 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) May 14, 2022