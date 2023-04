C’è anche Cristina Scuccia, l’ex suor Cristina, tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023. Dopo essere diventata famosa per aver vinto The Voice nel 2014, Cristina si è spogliata dell’abito da religiosa ed è pronta ad approdare in Honduras in quelli di naufraga… ma senza bikini!

Cristina Scuccia, ex suora non sarà in bikini all’Isola dei Famosi 2023

Cristina Scuccia ha deciso di mettersi completamente in gioco e di partecipare al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, senza farsi fermare dalla paura. In una intervista al Corriere della Sera ha spiegato cosa le manca di suor Cristina:

Nulla, a parte l’abito. Io sono sempre io, pregna di quei valori a cui sono stata allenata sin da piccola… Della vita di prima mi manca la routine. Ancora oggi, ogni tanto guardo l’orologio e penso: ora le suore stanno pregando, adesso mangiando… come se fosse uno strano fuso orario.

Ma ha già messo le mani avanti anticipando che all’Isola non la vedremo in bikini:

Sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità. Ho deciso di indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io.

All’Isola dei Famosi dei Famosi spesso si litiga, la Cristina spera di di fare da collante. Si dice lontana, al momento, dall’argomento amore e non crede proprio che questo possa accadere in Honduras: “Ecco no. Lì eviterei”.

Nel video in apertura, tutti i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023.