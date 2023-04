Cristina Scuccia è fidanzata? La ex suora di The Voice Of Italy sta per approdare all’Isola dei Famosi 2023 ed è pronta a sorprendere il pubblico con la sua nuova “era” dopo essersi spogliata delle vesti da religiosa.

Isola dei Famosi, Cristina Scuccia è fidanzata? “Lo sanno tutti”

Secondo quanto si dice, pare che l’ex suora sia single ma – forse – non è così. In base alle indiscrezioni riportate da Deianira, Cristina Scuccia sta per approdare all’Isola con il cuore impegnato:

Cristina, l’ex suora, è fidanzata, in paese lo sappiamo in molti, sono curiosa se dirà la verità visto che si proclama single.

Cristina dirà di avere un amore che la aspetta fuori oppure “giocherà” su questo aspetto?

Staremo a vedere!

