Suor Cristina oggi è ufficialmente Cristina Scuccia e nei suoi nuovi panni, tolto il velo, ha deciso di tornare ospite di Verissimo, per raccontare le sue emozioni del momento, dopo aver svelato la sua nuova se stessa nel corso della passata puntata del programma di Silvia Toffanin.

Cristina si è raccontata, svelando a Verissimo alcuni nuovi dettagli della sua nuova vita. Non più da suora ma da semplice ragazza poco più che trentenne. Rispondendo alla domanda della padrona di casa, ha spiegato:

Dopo l’intervista si sente finalmente libera:

Come se mi fossi tolta un peso di dosso. Avevo paura che qualcuno mi riconoscesse ed io non fossi pronta.

Oggi si è detta tendente alla lacrima “perchè mi emoziona tanto pensare ai miei nipoti” che oggi la vedono bellissima rispetto a quando la vedevano con l’abito di Suor Cristina.

Parlando dell’emozione della prima volta in cui ha tolto l’abito, ha raccontato:

E’ stato un momento molto delicato, uscivo di casa per andare verso la Sicilia, mio padre non stava tanto bene. Sono uscita un po’ rockettara. Questa determinazione ho voluto sperimentarla anche nell’abito.

La conduttrice ha quindi chiesto come si passa dal velo al piercing:

Il successo mi ha messo davanti a me stessa. Per quanto riguarda la mia vocazione, Gesù l’ho incontrato prima di incontrare le suore.

Il piercing? L’ho fatto qualche mese fa. Era una delle prime volte in cui andavo a ballare, passammo davanti a un negozio, era una delle cose che da adolescente volevo fare ma mia mamma non voleva. In quel momento volevo esprimere quella mia determinazione.

Infine ha parlato di maternità ed amore, spiegando:

L’idea di poter diventare mamma è una cosa alla quale non sono preparata. Ma un senso di maternità c’era e continua ad esserci. Mi prendi un po’ alla sprovvista. Non penso all’amore, figuriamoci a diventare madre.

Un uomo? Step by step, vediamo… fidanzati? Sicuramente ci sono delle persone che ci provano ma non mi sento ancora pronta, forse perchè non è arrivato l’amore. Poi quando arriva cade ogni tipo di paura. in questo momento sono abbastanza centrata su me stessa.