Suor Cristina non è più suora ma semplicemente Cristina Scuccia. La giovane religiosa nel 2014 si fece conoscere al grande pubblico prendendo parte della seconda edizione di The Voice of Italy, il talent musicale di Rai2. La giovane fece molto discutere poiché per la prima volta si vedeva una suora in un talent.

Suor Cristina ieri e oggi: ecco com’è cambiata

Suor Cristina entrò nella squadra di J-Ax e si aggiudicò la vittoria di quella edizione. Tra gli altri record, anche il fatto che la sua esibizione durante le Blind Audition con il brano No One di Alicia Keys fu anche il quarto video più visualizzato su Youtube, in tutto il mondo, nel 2014.

Dopo aver preso parte anche a Ballando con le Stelle e dopo diverse ospitate tv, Suor Cristina sparì dalle scene, fino alla scorsa settimana, quando è ricomparsa a Verissimo ma senza l’abito. La ragazza, infatti, non è più una religiosa ma semplicemente Cristina Scuccia.

Nella puntata di Verissimo del 20 novembre 2022 ha annunciato di aver rinunciato ai voti per un nuovo percorso di vita che vede sempre la presenza della musica e della sua grande fede.

Oggi Cristina ha 34 anni ma rispetto alla sua apparizione televisiva a The Voice, la ragazza è decisamente diversa. Intanto sul suo profilo Instagram è comparsa la foto di lei a 18 anni, prima di prendere i voti. Ecco la trasformazione.