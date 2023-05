Cristina Scuccia avrebbe acceso l’interesse di un naufrago. E’ questa l’ultima novità che trapela dall’Isola dei Famosi 2023. Si tratta di Gian Maria Sainato, attualmente sull’Isola di Sant’Elena, ‘esiliato’ insieme a Helena Prestes.

Cristina Scuccia e Gian Maria Sainato si piacciono?

Il naufrago avrebbe confidato a Helena di provare un interesse per l’ex suora e di esserselo persino confessato a vicenda. E’ quanto riferiscono i colleghi di Biccy.it che a tal proposito hanno ripreso proprio le parole di Sainato alla modella brasiliana:

Io e Cristina abbiamo passato molto tempo insieme, una sera davanti al fuoco le ho detto ‘ho un po’ di interesse nei tuoi confronti, sei una bella ragazza, mi piace il tuo carattere’ e lei mi ha risposto ‘anche tu penso lo stesso di te, però davanti le telecamere io qua non inizierei nessuna frequentazione’.

In confessionale Gian Maria ha aggiunto quanto si sarebbero detti con Cristina:

Mi ha detto che fra noi sarebbe potuta nascere una frequentazione, ma non dentro un reality. Io le ho risposto ‘abitiamo a Milano un sera andiamo al sushi?’ e lei mi ha risposto di sì. Mi ha fatto capire che gli piaccio ma non farebbe nulla in un reality perché ha paura del giudizio del pubblico. Un po’ la capisco, è stata per tanti anni una suora e ora si ritrova a L’Isola dei Famosi.

Secondo Sainato, la Scuccia gli avrebbe fatto queste confidenze a telecamere spente per paura del giudizio del pubblico. Lui le avrebbe confessato il suo interesse e lei avrebbe fatto lo stesso, al punto da avergli chiesto di approfondire la loro conoscenza a Milano:

Non avrei avuto problemi a far nascere una storia d’amore qua a L’Isola, ma lei sì.

A far storcere il naso, tuttavia, sarebbero state le precedenti dichiarazioni di Cristina, che in diretta aveva confermato l’esistenza di una persona fuori con la quale avrebbe iniziato una frequentazione prima dell’Isola, oltre al coming out di Sainato, il quale aveva parlato della sua omosessualità anche in tv. Che sia solo voglia di emergere e di creare dinamiche ai fini del reality?