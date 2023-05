Nikita Pelizon lascia l’Isola e commuove Helena: “Ringrazio la vita!”

La vincitrice dell’ultimo Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, ospite in Honduras all’Isola dei Famosi 2023, ha lasciato il reality e salutato l’amica Helena Prestes, per la quale era approdata. Dopo alcuni giorni trascorsi insieme a Cayo Cochinos, l’esperienza honduregna per Nikita termina qui e le due amiche sono state chiamate a salutarsi. Inevitabile, a questo punto, un momento di malinconia tra le due.

Nikita Pelizon saluta Helena Prestes

Nikita ed Helena hanno trascorso gli ultimi giorni all’Isola dei Famosi tra meditazione, chiacchiere e confronti ma per loro, nelle passate ore, è arrivato il momento dei saluti. Le due sono molto amiche ed anche questa esperienza ha contribuito non poco a far alimentare il loro affetto.

Subito dopo la partenza di Nikita, l’amica brasiliana non è riuscita a trattenere le lacrime e parlando della Pelizon lo ha definito come uno degli incontri più importanti della sua vita:

Voglio ringraziare questa vita che ho fatto in questi ultimi due anni, che mi ha portato questa persona, Nikita, che è una persona che mi guarda negli occhi, che mi conosce sa la parte più bella di me e non mi ha mai mollato, nonostante i miei momenti difficili come questo. E mi ha dato tanta forza…

Helena, di contro, potrà contare anche a distanza sull’appoggio di Nikita che ha incoraggiato la naufraga, salutandola commossa:

Io ti sostengo da fuori, amore. Tu dai il tuo meglio!