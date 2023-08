Dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi, pare che Cristina Scuccia entrerà dentro la Casa del Grande Fratello Vip che aprirà i battenti tra poco più di un mese (l’11 settembre) sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

L’autore Gianluca Paganotti, intervistato da MondoTV24, ha rivelato che l’ex naufraga sarebbe ad un passo dall’ingresso nella Casa più spiata d’Italia:

L’esclusiva ci arriva da Gianluca Paganotti, noto autore televisivo e blogger. Sembrerebbe che l’ex vincitrice di The Voice abbia scelto di rinunciare a Tale e Quale Show per iniziare una nuova avventura al Grande Fratello, in onda dall’11 settembre su Canale 5.

Non finisce qui, Paganotti ci rivela che, a fare compagnia a Cristina Scuccia, dovrebbe esserci Frate Alfredo che, settimane fa, scrisse una lettera a Alfonso Signorini e fece un appello per candidarsi come concorrente della casa più spiata d’Italia.

Un Frate e un’ex suora potrebbero, per la prima volta, entrare nella Casa del GF. Riusciranno ad avere la benedizione di Pier Silvio Berlusconi?