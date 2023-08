Ex concorrente del Grande Fratello Vip pronto per Uomini e Donne (e non sarebbe la prima volta…)

Il prossimo mese torneranno in onda su Canale 5 sia il Grande Fratello Vip ma anche Uomini e Donne. In attesa di scoprire i nuovi tronisti della prossima edizione, un ex gieffino è stato interrogato in merito.

Ex del Grande Fratello Vip pronto per Uomini e Donne

Luca Salatino, dopo il ruolo da corteggiatore (prima) e tronista (poi) ha parlato anche alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Oggi, interrogato dal settimanale Nuovo TV, svela che tornerebbe volentieri sul trono:

Se mi dovesse arrivare la proposta di tornare a Uomini e Donne la prenderei sicuramente in considerazione perché ho vissuto un’esperienza bellissima che mi ha lasciato tanto. Sono rimasto in contatto con tutto lo staff del programma che per me è come una seconda famiglia. Grazie a Maria De Filippi ho trovato l’amore e anche il mio migliore amico, Matteo Ranieri. Se ho voglia di ricominciare ad amare? La fine di un rapporto serve anche ad aiutarti a comprendere cosa devi migliorare. Le colpe non sono mai solo da una parte, in coppia si vince e si perde insieme.

Vi piacerebbe rivedere Luca Salatino sul trono dopo il Grande Fratello Vip 7?