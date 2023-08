Li senti i rumori del circo? Oriana e Daniele si sono lasciati un’altra volta

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati (di nuovo). No, non siete su Scherzi a parte e non si tratta nemmeno di una burla de Le Iene. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha deciso di spiegare le cose durante la notte, con una serie di tweet.

Comunque ragazzi, molto easy visto che, come al solito, è stato reso tutto pubblico immediatamente… Io non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione nonché amore.

La nostra storia già non va bene di per sé e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose! Basta, non ho più nulla da dire su questa storia, non dirò più nulla tanto tra poco capirete…

Sono innamorato ma non sono un coglion*. Ho 33 anni e voglio costruire qualcosa di serio. Con Oriana questa cosa non è possibile per il mio ideale di amore!