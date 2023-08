“Antonella e Edoardo? Credo nei ritorni…”, parla ex di Uomini e Donne

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono, in assoluto, la coppia più chiacchierata del Grande Fratello Vip. Dopo la rottura, anche Soraia Ceruti ha espresso il suo punto di vista intervistata da LolloMagazine.

Mi dispiace davvero tanto per i Donnalisi, perché li vedevo davvero una coppia bellissima, è vero litigavano tanto ma una volta usciti li vedevo forti. Ridevano, scherzavano, l’uno carino con l’altro. Non me l’aspettavo per niente e mi dispiace.

Credo sempre nei ritorni, che magari non è successo nulla di grave. E che possono ritornare insieme perché penso che Antonella sia stata davvero male. Vedere e percepire così nelle storie mi ha spezzato il cuore. Se non dovessero ritornare insieme, spero che ritrovi la sua serenità e la sua felicità.