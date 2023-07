Antonella e Edoardo dopo l’addio: spunta Tavassi, il pettegolezzo social

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno chiuso la loro storia d’amore anche per “colpa” dell’intervento di Tavassi? Tra i due ex coinquilini dentro la Casa del Grande Fratello Vip era nata una fortissima amicizia.

Una volta usciti dalla Casa più spiata d’Italia, Edoardo e Tavassi si sono incontrati in rare occasioni e, tra queste, proprio la festa di compleanno di Alberto De Pisis che, secondo i fan, avrebbe modificato molte cose.

Pure Deianira è dello stesso parere, ecco cosa scrive su Instagram:

Non capisco perché nascondere che con l’amico del van si sente tutti i giorni e si sarà anche fatto Consigliare come faceva nel cortiletto. Tant’è che i cambiamenti partono, “caso strano” dalla festicciola del loro ex coinquilino.

Qui troppe cose si nascondono e si rigirano a proprio piacimento ma non sarebbe più onesto dire: “non sono innamorato” che trovare la pezza a colori?