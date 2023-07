Antonella e Edoardo, parla il manager di lei: arriva il gesto della Fiordelisi per proteggere la coppia

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria non si seguono più. Entrambi hanno tolto il “segui” dopo spifferi e indiscrezioni sulla fine della loro storia d’amore. Di recente, sulla coppia è intervenuto anche il manager di lei.

Antonella e Edoardo, parla il manager di lei: il gesto della Fiordelisi

Sollecitato dai follower, il manager di Antonella Fiordelisi ha svelato di non voler parlare della coppia perché li rispetta e non vuole speculare su di loro: “Non credo sia giusto ‘torturarli’ h24 e penso debbano essere lasciati in pace”.

Ecco il post per intero:

Buongiorno.

vero menager signori è signori Marco giro Greta guarda e impara. #drojette #donnalisi pic.twitter.com/vRTStYTaqH — MaximilianDonnalisi (@maximilian_tres) July 31, 2023



Nel frattempo, Edoardo Donnamaria ha partecipato ad una diretta con i fan su SH (StationHead) ed ha avuto modo di ringraziarli anche dopo per la chiacchierata:

Ecco gli audio e fatevi schifo da soli per le bugie inventate su sto ragazzo #donnalisi #fiorde #drojette pic.twitter.com/KAmg8BXr01 — Fiohan (@camillo142) July 30, 2023

grazie a tutt* per la diretta su SH veramente top del top, la prossima ci rivengo ❤️❤️❤️ — edoardo donnamaria (@drojette) July 30, 2023

Nonostante la rottura, Edoardo e Antonella stanno cercando di proteggersi. E così, dopo la presa di posizione di Donnamaria, anche la Fiordelisi sta incominciando a bloccare coloro che parlano male del suo ex fidanzato.