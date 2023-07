Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati per colpa del video in diretta condiviso da lei? Dopo il Grande Fratello Vip la coppia ha resistito alle “intemperie” del cuore solamente per qualche mese.

“Antonella e Edoardo? Ecco il vero motivo della rottura”, parla Deianira

Antonella, dopo una lite, ha pensato bene di registrare un video in diretta mentre piangeva disperata, raccontando ai follower i motivi della rottura con Edoardo.

In queste ore, Deianira ha postato sulle sue Instagram Stories la presunta verità sulla rottura e, a quanto pare, la colpa sarebbe proprio del famoso video che trovate in apertura e chiusura del nostro articolo.

Antonella voleva andare a Filicudi fino all’ultimo ma ha trovato un muro e un “NO!”. Lei aveva programmato le vacanze con lui anche con il catamarano ma la risposta è stata: “non torno con te perché non perdono il video in diretta”. Datevi voi una risposta e le domande non ponetele ad Antonella che anche dopo aver tolto il “segui”, per disperazione sarebbe tornata con lui fino all’ultimo istante e ci metto la mano sul fuoco! Non vi ho mai detto bugie anche se ad alcuni non posso stare simpatica questa è la verità.

Ecco il post originale (che abbiamo trascritto per fare maggior chiarezza).