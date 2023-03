Antonella Fiordelisi rivaluta il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa? Secondo Daniele Dal Moro la risposta è sì e, proprio per questo motivo, ha riportato uno spiffero ad Edoardo Donnamaria, già insicuro e così coinvolto emotivamente dall’aver creato un vero rapporto tossico nella Casa del Grande Fratello Vip.

“Ti dico cosa mi ha detto Antonella del suo ex”, Daniele fa un “riportino” (errato) a Donnamaria

“Come a dire che è ancora innamorata del suo ex? No, ma rivaluta… perché mi ha detto di aver chiuso con una persona che le dimostra molto di più di te. Io appena me l’ha detto ho pensato che questa roba sicuro la sbattono in una clip per giovedì”, ha affermato Daniele.

Donnamaria, arrabbiato per le rivelazioni, ha aggiunto:

Sai a me che mi ha detto del suo ex? Che qualsiasi cosa succeda con me ha capito, grazie a me che con era innamorata di questa persona e che non ci tornerà mai e adesso a te dice il contrario… ma tanto l’incoerenza è di casa.

Daniele che alle 4 del mattino crea il devasto spillando quello che Antonella ha detto a lui su Gianluca #gfvip #orielepic.twitter.com/sMwrtDUrzu — sisonokevin (@_soleilandia_) March 1, 2023

Donnamaria può stare sereno perché non c’è stata nessuna incoerenza da parte di Antonella e, a quanto pare, Daniele ha capito male (oppure ha voluto riportare erroneamente, chi lo sa…).

La Fiordelisi, infatti, ha fatto ben altro discorso e il senso si capiva benissimo:

Io avevo lasciato una porta aperta al mio ex perché era una persona d’oro. Io stando qua ho capito che l’amore vero è questo ed ho fatto stare male una persona con cui era finita da poco, per lui… ho fatto tante cose qui dentro e sono stata sempre vera.

Antonella ha confidato a Daniele di avere rinunciato ad un ragazzo d’oro (Gianluca Benincasa) per amore di Edoardo e, proprio dentro la Casa del GF Vip, ha scoperto che il vero sentimento è quello che sta provando attualmente con Donnamaria.