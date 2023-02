Cosa avrebbe fatto Donnamaria nel van, Micol e Tavassi preoccupati: “Se tirano fuori altre cose me ne vado!” – VIDEO

Stanotte Micol Incorvaia e Tavassi hanno riparlato della famosa notte del Van? Da ore su Twitter gira un video particolare che mostra i due fidanzati intenti a farsi delle confidenze sotto coperta.

Micol e Tavassi preoccupati dopo il “van gate”: cosa avrebbe fatto Donnamaria

Purtroppo non si capisce bene a cosa facciano riferimento in particolare. “Hai detto di quella cosa brutta, esce una roba del genere ci indebolisce”, avrebbe detto Tavassi così come riportano le mie superstar di Twitter.

Pronta la replica di Micol:

Sì ma ci hanno detto di stare tranquilli, a volte, sinceramente, quel giorno mi è andato bene, se veramente tirano fuori altre cose qua, te lo giuro, prendo e me ne vado, me ne vado!

“Ma per forza”, sarebbe stata la risposta di Tavassi.

Rimango del parere che il televoto dovrebbe essere annullato, perché è chiaro che con tutto ciò che dicono loro stessi, più video di terzi che girano, è successo qualcosa per il quale loro non dovrebbero stare ancora lì. Altre persone sono state squalificare per molto meno#gfvip pic.twitter.com/X6lHLvglNr — Sabrina23 (@sabrinasab03) February 26, 2023

Nel frattempo Deianira Marzano ha condiviso uno screenshot di una utente che racconta alcuni dettagli particolari sulla famosa notte, evidenziando un gesto che avrebbe fatto Donnamaria.

Secondo una utente Edoardo Donnamaria avrebbe provato a baciare la Murgia mostrando pure qualcosa di troppo: