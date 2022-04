Sono (solo) tre, in tutto, i concorrenti squalificati nella storia dell’Isola dei Famosi in ben sedici edizioni andate in onda. Nella maggior parte dei casi, a decretare l’uscita dal reality è stata una bestemmia pronunciata in diretta tv. E’ accaduto proprio questo a Silvano Michetti dei Cugini di Campagna, l’ultimo squalificato durante l’edizione in corso dell’Isola.

Concorrenti squalificati all’Isola dei Famosi: il primo fu Massimo Ceccherini

A differenza del Grande Fratello – e della sua costola Vip – l’Isola dei Famosi conta ad oggi appena tre concorrenti squalificati per aver violato il regolamento. Il primo è stato Massimo Ceccherini nel 2006 a causa di una bestemmia.

Per quella bestemmia pronunciata in diretta mentre lasciava La Palapa, durante la quarta edizione dell’Isola dei Famosi, Ceccherini non solo fu costretto ad abbandonare il reality ma ebbe anche delle ripercussioni economiche, come dichiarò l’attore in una intervista a Il Fatto Quotidiano:

Quell’espulsione mi costò mezzo milione. Centomila euro di multa, più duecentomila di sponsorizzazioni tv perse. E i duecentomila finali: perché sicuramente avrei vinto io.

Andrea Marcaccini: perché fu squalificato

Nel 2017 toccò ad Andrea Marcaccini, modello e influencer che fece molto parlare di sé durante l’Isola dei Famosi 12. Nel suo caso nessuna bestemmia ma un “segreto” tenuto nascosto alla produzione e venuto a galla con prepotenza costringendo alla sua squalifica in diretta.

Era l’edizione di Alessia Marcuzzi, quando la conduttrice motivò la sua squalifica asserendo:

La sua ex fidanzata ha rilasciato un’intervista ripresa anche da tantissimi giornali e blog raccontando di episodi bruttissimi di violenza per i quali l’avrebbe anche denunciato. Ovviamente noi non ne sapevamo nulla, non sapevamo di questa situazione. Adesso ne parliamo con lui perché dobbiamo assolutamente prendere provvedimenti.

Ad Andrea fu quindi comunicata la squalifica: l’ex fidanzata Daniela De Jesus aveva rilasciato al settimanale Chi una intervista dichiarando di “averti denunciato per stalking, violenza privata, lesioni e sequestro di persona”.

L’ultimo è Silvano Michetti

In ultimo, Silvano Michetti dei Cugini di Campagna è stato squalificato dopo aver pronunciato una bestemmia in diretta pochi istanti dopo il suo sbarco. A due giorni dall’inizio della sua avventura in Honduras, è giunta la comunicazione ufficiale con una nota che annuncia la sua squalifica “per l’espressione blasfema pronunciata durante la diretta”.